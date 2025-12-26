BİM 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Kumtel Sürgülü Aspiratör geliyor!
BİM market aralık ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Aralık 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Aralık‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 26 Aralık 2025 Cuma indirimleri...
KUMTEL POP CORN MAKİNESİ
Fiyat: 899 TL
