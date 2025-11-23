  1. Ekonomim
  4. BİM 26 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!

BİM market kasım ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 26 Kasım 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 26 Kasım onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 26 Kasım 2025 Çarşamba indirimleri...

MARINA GRILL KUZİNE FIRINLI KAMP VE EV SOBASI


Fiyat: 5,990 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 490 NFS


Fiyat: 27,900 TL

KEYSMART NOFROST BUZDOLABI KEY 430 NFE


Fiyat: 22,900 TL

KEYSMART BUZDOLABI KEY 330 STE


Fiyat: 14,900 TL

