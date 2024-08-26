BİM 27 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 27 Ağustos BİM market aktüel ürünler!
BİM market 27 Ağustos 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 27 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 27 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 27 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 27 Ağustos 2024 salı indirimleri...
Yarım Yağ Tost Peyniri 269 TL
Yarım Yağlı Dilimi Tost Peynir 189,50 TL
Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 239 TL
Yarım Yağlı Yoğurt 149 TL
Tam Yağlı Tava Peyniri 79,50 TL
Biberli Taze Peynir 29,50 TL
Yarım Yağlı Eritme Peynir 199 TL
Ayran 29,50 TL
Barista Süt 29,50 TL
Şeftali & Ananaslı Kefir 49,50 TL
%3 Yağlı Yoğurt 109 TL
Probiyotik Yoğurt 45,50 TL
Çilekli Big Cup 39,50 TL
Yarım Yağlı Süt 7,50 TL
Kakaolu Süt 44,50 TL
Yerli Pilavlık Pirinç 197 TL
Pilavlık Bulgur 47,50 TL
Siyah Sele Zeytin 109 TL
Yeşil Kırma Zeytin 109 TL
Elma Sirkesi 18,50 TL
Beyaz Sirkeyi 24,75 TL
Ekstra Geleneksel Çilek Reçeli 59,50 TL
Kornişon Turşusu 27,50 TL
Ketçap & Mayonez 72,50 TL
Makarna Sosu Çeşitleri 39,75 TL
Kakaolu Tahıl Gevreği 114 TL
Çikolata Kuruvasan 8,25 TL
Ekmek Lavaş 26,75 TL
İlikli Kemik Suyu 22,50 TL
Toz Deterjan Bingo 10 Kg 229 TL
Şampuan Duru 700 ml 34,75 TL
Sleepy Bebek Bezi 199 TL
Günlük Hijyenik Pet Yoğun Koruma Molped 69,50 TL
Diş Macunu Oral-B 50 ml 35 TL
Kağıt Havlu Maylo Mini 45 TL
Tuvalet Kağıdı Maylo Bütçem 175 TL
Konsantre Çamaşır Yumuşatıcı Yumoş 99,75 TL
Ultra Çamaşır Suyu Çam Ferahlat Domestos 5 L 139 TL
Jel Bulaşık Makinesi Deterjanı 78,50 TL
Bulaşık Eldiveni 22,50 TL
Saklama Poşeti 52,50 TL
Yaprak Top Led 139 TL
Etnik Bez Bileklik 30 TL
Lotus Mandal Toka 29,50 TL
Büzgülü Çöp Torbası 69,50 TL
Soyulabilen Ayak Maskesi 45 TL
Renkli Çiçek Şerit 169 TL
Beyaz Yüz Kremi 149 TL
Oje 18,50 TL
Likit Mat Ruj 50 TL