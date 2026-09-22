BİM 27 EYLÜL PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! BİM’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
BİM, 27 Eylül Pazar gününden itibaren geçerli olacak yeni aktüel kataloğunda ev ve mutfak ürünlerine geniş yer ayırıyor. Kampanyanın öne çıkan ürünleri arasında su filtreli halı yıkama makinesi, şarjlı kablosuz süpürge ve cam ankastre set dikkat çekiyor. Ayrıca stand mikser, mikrodalga fırın, buhar kazanlı ütü ve çelik çay makinesi gibi çeyiz alışverişlerinin vazgeçilmezleri de raflarda olacak. Tost makinesi ve akıllı saat gibi teknolojik yenilikleri de içeren bu avantajlı dönem, uygun fiyatlı alışveriş arayan tüketiciler tarafından heyecanla bekleniyor.
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