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BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler

BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 28 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 28 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Haziran 2024 cuma indirimleri...

BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 1

Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL

Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL

Katlanabilir Su Kovası 139 TL

Bebek Basamağı 119 TL

Banyo-Mama Oturağı 199 TL

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BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 2

Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL

Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL

Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL

Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL

Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL

Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL

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BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 3

Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL

Senna 55' Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL

Senna 50' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL

Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL

Arnica Blender Seti 1.299 TL

Kumtel Fastfryer 1.599 TL

Luxell Fastfryer 2.499 TL

Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL

Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL

Range Karla El Mikseri 799 TL

Mutfak Tartısı 199 TL

Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL

Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL

Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL

Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL

Vantilatör 899 TL

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BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler - Sayfa 4

Ana Kucağı 699 TL

Bebek Kanguru 299 TL

Bebek Mama Sandalyesi 329 TL

Bebek Nevresim Seti 169 TL

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