BİM 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 28 Haziran cuma aktüel ürünler
BİM market Haziran ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Haziran 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Haziran onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 28 Haziran hangi ürünlerde indirim var? 28 Haziran BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Haziran 2024 cuma indirimleri...
Katlanabilir Çamaşır Selesi 219 TL
Katlanabilir Çocuk Küveti 399 TL
Katlanabilir Su Kovası 139 TL
Bebek Basamağı 119 TL
Banyo-Mama Oturağı 199 TL
Chef's Derin Tencere 24 cm 319 TL
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça 199 TL
Pirge Şef Bıçağı 16 cm 199 TL
Pirge Dilimleme Bıçağı 16 cm 169 TL
Glass in love Cam Ayaklı Meyvelik 199 TL
Benante Çiçek Desenli Porselen Kupa 125 TL
Semma 65" Frameless Ultra HD Googl Tv 17.499 TL
Senna 55' Frameless Ultra Hd Google Tv 12.999 TL
Senna 50' Frameless Ultra Hd Google Tv 10.999 TL
Senna 43' Frameless Ultra Hd Google Tv 6.899 TL
Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 2.999 TL
Arnica Blender Seti 1.299 TL
Kumtel Fastfryer 1.599 TL
Luxell Fastfryer 2.499 TL
Kumtel Dijital Yağsız Fritöz 1.999 TL
Fakir Brila Buharlı Ütü 1.199 TL
Kumtel Cam Set Üstü Ocak 2.199 TL
Range Karla El Mikseri 799 TL
Mutfak Tartısı 199 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml 899 TL
Metal İskeletli Katlanır Kamp Sandalyesi 1.299 TL
Katlanır Kamp Sandalyesi 219 TL
Plastik Kollu Katlanır Kamp Sandalyesi 199 TL
Vantilatör 899 TL
Ana Kucağı 699 TL
Bebek Kanguru 299 TL
Bebek Mama Sandalyesi 329 TL
Bebek Nevresim Seti 169 TL