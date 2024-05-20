BİM 28 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! 28 Mayıs BİM market aktüel ürünler
BİM market 28 Mayıs 2024 salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 28 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 28 Mayıs hangi ürünlerde indirim var? 28 Mayıs BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 28 Mayıs 2024 salı indirimleri...
Greenwood Bitki Çayı ve Yeşilçay Çeşitleri 20'li 22,50 TL
Simbat Kavrulmuş Kaju 300 gr 105 TL
Simbat Kavrulmuş Badem 300 gr 109 TL
Simbat Çiğ Badem 300 gr 109 TL
Simbat Tuzlu Dakota Çekirdek 150 gr 10 TL
Simbat Fındıklı Kuruyemiş Bar 4x30 gr 39,50 TL
Party Deniz Tuzlu Tortilla Mısır Cipsi 130 gr 16,50 TL
Meyvelim Meyveli İçecek Çeşitleri Jucy 1 Litre 19,50 TL
Vip Soğuk Kahve Çeşitleri 16'lı 44,50 TL
Nesquik Çikolatalı İçecek Tozu + Matara Set 420 gr 94,50 TL
Miskos Gofret 59,50 TL
Rixy Rings Mısır Çerezi 80 gr 17,50 TL
Kocatepe Türk Kahvesi 100 gr 29,50 TL
Lipton Soğuk Çay 19,50 TL
Limy Aromalı İçecek Limonata 3 Litre 34,50 TL
Redbull Organics Enerji İçeceği 26 TL
Ferrero Rocher Bütün Fındıklı Çikolata Kaplı Dolgulu Gofret 37,5 gr 23,50 TL
Kinder Bueno Fındık Kremalı Sütlü Çikolata Kaplı Gofret 2x21,5 gr 21,50 TL
Sweeto Yumuşak Şeker Marshmallow 250 gr 24,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Portakal 2,5 Litre 27,50 TL
Sarıyer Gazlı İçecek Kola 2,5 Litre 31,50 TL
Dimes Cool Mix 34,50 TL
İçim %3 Yağlı Yoğurt 3 Kg 104,50 TL
Sek Az Yağlı Ayran 170 ml 4,95 TL
Altınkılıç Çilekli Kefir 1 Litre 49,50 TL
Aytaç Piliç Jülyen Sosis 500 gr 65 TL
Namet Soslu Dana Döner 300 gr 109 TL
Erpiliç Piliç Parmak Köfte 500 gr 59,50 TL
Tada Mısır Konservesi 3x200 gr 45 TL
Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg 144,50 TL
Aret İlikli Kemik Suyu 105 ml 9,75 TL
Fide İlikli Kemik Suyu 480 gr 22,50 TL
Fide Ton Balığı 80 gr 19,75 TL
Barilla Mini Midye Makarna 500 gr 26 TL
Barilla Deniz Kabuğu Makarna 500 gr 26 TL
Barilla Bukle Makarna 500 gr 26 TL
Barilla Tam Buğday Kalem Makarna 400 gr 26 TL
Barilla Tam Buğday Spagetti Makarna 400 gr 26 TL
Filiz Sebzeli Burgu Makarna 350 gr 18,50 TL
Pastavilla Lazanya 500 gr 69 TL
Knorr Mac&Cheese Peynirli Makarna 212 gr 24,50 TL
Tukaş Ketçap 1000 gr 39,75 TL
Tukaş Mayonez 840 gr 42,75 TL
Knorr Tavuk Bulyon 24x10 gr 39,50 TL
Krunch Kakaolu Tahıl Gevreği Koko 400 gr 39,75 TL
Yayla Haşlanmış Çeşitleri 150 gr 16,75 TL
Chef Seasons Sos Çeşitleri 215 gr 29,75 TL
Gurme 212 Sos Çeşitleri 24,75 TL
Kremisos Makarna Sosları 190 gr 39,75 TL
Erbasea Halka Kalamar %50 Glaze 500 gr 89 TL
Erbasea Uskumru Dilimli %10 Glaze 500 gr 65 TL
Superfresh Patates 1000 gr 79,50 TL
Banvit Çıtır Burger 1000 gr 99 TL
Aytaç Şef Burger 180 gr 105 TL
Keskinoğlu Mexican Shot Tavuk Parçaları 500 gr 85 TL
Ariel Sıvı Deterjan 44 Yıkama 229 TL
Desto Premium Sıvı Bulaşık Deterjanı 750 ml 29,50 TL
Doa Arap Sabunu 1 Litre 36,50 TL
Porçöz Çok Amaçlı Sprey 750 ml 42,50 TL
Doa Leke Çıkarıcı Sprey 750 ml 44,50 TL
Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li 78,50 TL
Sofia Çek Al El ve Yüz Kağıt Havlu 100'lü 24,50 TL
Koroplast Çok Amaçlı Islak Havlu 30'lu 32,50 TL
Deep Fresh Yüzey Temizleyici Mendil 3'lü 99 TL
Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Normal 48'li 78,50 TL
Sleepy Extra Mega Hijyenik Ped Gece 36'lı 78,50 TL
Repute/Chronic Men Parfüm Kadın/Erkek 100 ml 89,50 TL
Repute/Chronic Men Deodorant Kadın/Erkek 150 ml 37,50 TL
Repute/Chronic Men Roll-On Kadın/Erkek 50 ml 39,50 TL
Newgen Yüz Bakım Serumu 79 TL
Newgen Nemlendirici Yüz Bakım Kremi 40 ml 65 TL
Newgen Göz Altı Bakım Kremi 15 ml 59 TL
Milk Therapy Morfose Fön Suyu 240 ml 99 TL
Dermokil El/Ayak Maskesi 35 TL
Head&Shoulders Saç Balsamı Derma X Pro 145 ml 115 TL
Head&Shoulders Şampuan Derma X Pro 350 ml 119,50 TL
Le Petit Marseillais Duş Jeli 650 ml 75 TL
Patik Çorap Çeşitleri 16,50 TL
Oje 35 TL
Kahverengi Maskara 105 TL
Likit Ruj 95 TL
Hasır Organizer Çanta EQ Büyük Boy 145 TL
Hasır Organizer Çanta EQ Orta Boy 115 TL
Naturalove Anahtarlık 39 TL
Naturalove Metal Fotoğraf Çerçevesi 109 TL
Naturalove Dekoratif Obje 125 TL
Dekoratif Çok Amaçlı Midi Askı EQ 155 TL
Elle Home Dekoratif Mum 200 gr 149 TL
Elle Home Bambu Çubuklu Oda Kokusu 200 ml 179 TL
Naturalove Metal Gold Ayna 175 TL
Naturalove Yaprak Led Işık Zinciri 79 TL
Naturalove Mantar Led Abajur 299 TL
Sunny Led Ampul 9 W Gün Işığı 28,50 TL