BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!
BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...
DİENNİ KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI
Fiyat: 1,990 TL
DİENNİ İKİ ÇEKMECELİ KOMODİN
Fiyat: 1,790 TL
DİENNİ ÇAMAŞIR MAKİNESİ BANYO DOLABI
Fiyat: 2,290 TL
DİENNİ ÜÇ KAPAKLI BÖLMELİ MUTFAK DOLABI
Fiyat: 2,490 TL
