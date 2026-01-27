  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor!

BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 28 Ocak 2026 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 21 Ocak’ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 28 Ocak 2026 Çarşamba indirimleri...

BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 1

DİENNİ KİTAPLIKLI ÇALIŞMA MASASI
 

Fiyat: 1,990 TL

1 | 15
BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 2

DİENNİ İKİ ÇEKMECELİ KOMODİN
 

Fiyat: 1,790 TL

2 | 15
BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 3

DİENNİ ÜÇ KAPAKLI BÖLMELİ MUTFAK DOLABI
 

Fiyat: 2,490 TL

3 | 15
BİM 28 Ocak Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Bulaşık Makinesi geliyor! - Sayfa 4

DİENNİ İKİ KAPAKLI BÖLMELİ ÇOK AMAÇLI DOLAP
 

Fiyat: 1,790 TL

4 | 15