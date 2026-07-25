BİM 28 Temmuz-4 Ağustos indirimleri: Gıda ve deterjan ürünlerinde büyük fırsat günleri başlıyor!
BİM 28 Temmuz-4 Ağustos indirimleri: Gıda ve deterjan ürünlerinde büyük fırsat günleri başlıyor!
BİM, 28 Temmuz ile 4 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğuyla gıda ve deterjan kategorilerinde kaçırılmayacak indirimler sunuyor. Hafta boyunca sürecek bu kampanya kapsamında temel gıda maddeleri, sıvı yağlar, bakliyatlar ve kahvaltılıklar bütçe dostu fiyatlarla raflardaki yerini alıyor.
1 | 89
2 | 89
3 | 89
PEYSAN TAM YAĞLI MİHALİÇ PEYNİRİ 250 G
Fiyat: 159 TL
4 | 89
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