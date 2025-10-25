BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!
BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Çamaşır Kurutma Makinesi geliyor!
BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 29 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 29 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 29 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...
MARINA GRILL KUZİNE FIRINLI KAMP VE EV SOBASI
Fiyat: 5,990 TL
KERVANCI BOHEM 3 KAPAKLI ASKILIKLI PORTMANTO
Fiyat: 4,999 TL
KERVANCI SERA 2 ÇEKMECELİ KOMODİN
Fiyat: 1,299 TL
KERVANCI ASOS 4 KAPAKLI 2 ÇEKMECELİ GARDIROP
Fiyat: 5,990 TL
