  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor!

BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 29 Ekim 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 29 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 29 Ekim 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor! - Sayfa 1

MARINA GRILL KUZİNE FIRINLI KAMP VE EV SOBASI

Fiyat: 5,990 TL

1 | 18
BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor! - Sayfa 2

KERVANCI BOHEM 3 KAPAKLI ASKILIKLI PORTMANTO

Fiyat: 4,999 TL

2 | 18
BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor! - Sayfa 3

KERVANCI SERA 2 ÇEKMECELİ KOMODİN

Fiyat: 1,299 TL

3 | 18
BİM 29 Ekim Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! Bim markete Titanyum Tencere Seti geliyor! - Sayfa 4

KERVANCI ASOS 4 KAPAKLI 2 ÇEKMECELİ GARDIROP

Fiyat: 5,990 TL

4 | 18