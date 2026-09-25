BİM 29 EYLÜL KATALOĞU ÇIKTI: İŞTE CEPLERİ RAHATLATAN DEV UCUZLUK LİSTESİ (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
Milyonların beklediği Salı fırsatlarında BİM, kapıdaki kuyrukları garantileyecek dev bir broşürle çıkageldi. Yeni haftada mutfak harcamalarını hafifletmek ve temizlik dolaplarını ucuza doldurmak isteyen vatandaşlar doğrudan bu listeye kilitlendi. Tüketiciye nefes aldıracak gıda maddeleri ve deterjanlar raflara inmeden önce tüm detayları ilk kez gün yüzüne çıktı. İşte, alışveriş planı yapmadan önce göz atmanız gereken 29 Eylül-5 Ekim fiyat listesi…
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