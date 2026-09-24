BİM 29 EYLÜL KATALOĞUNDA DEV UCUZLUK BAŞLIYOR: REYONLAR BOMBOŞ KALACAK! (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
BİM’in 29 Eylül-5 Ekim aktüel kataloğunda bu haftanın indirim rotası tamamen netleşti. Büyük ucuzluk dalgası bu kez ev ekonomisinin temelini oluşturan gıda reyonları ile ev hijyenini sağlayan deterjan ürünlerine odaklanıyor. Zam döneminde tasarruflu bir alışverişle bütçesini korumak isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsat günleri başlıyor. İşte BİM 29 Eylül-5 Ekim gıda ve deterjan bülteninin merak edilen tüm detayları...
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