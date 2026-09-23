BİM 29 EYLÜL SALI AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
BİM'in 29 Eylül-5 Ekim aktüel kataloğunda bu haftanın rotası netleşti. İndirim dalgası tamamen gıda ve deterjan reyonlarına odaklanıyor. Mutfakların ve ev hijyeninin temelini oluşturan ürünlerde avantajlı fiyatlar alışveriş severleri bekliyor. Tasarruflu alışveriş için fırsat gününü kaçırmayın. İşte BİM 29 Eylül-5 Ekim gıda ve deterjan bülteninin detayları...
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