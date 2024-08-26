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BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?

BİM market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 30 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 30 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 30 Ağustos 2024 cuma indirimleri...

BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL

Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL

Kumtel Mini Fırın 1.275 TL

Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL

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BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL

LG 55' UHD Smart Tv 19.490 TL

LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL

PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL

HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL

Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL

Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL

IMEX Akıllı Saat 995 TL

Ultralight Termos 690 TL

Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL

Kumtel Usb Mini Fan  179 TL

Polosmart Tablet ve Telefon Standı 85 TL

Metal Çalışma Masası 120'lik 1.275 TL

Metalli Düz Kitaplık 875 TL

Çalışma Masası 729 TL

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BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

Tefal Krep Tavası 459 TL

Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL

LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL

LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL

LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL

Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL

Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL

Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 59 TL

Çift Renkli Çizgili Kase 29,50 TL

Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 17,50 TL

Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 8,50 TL

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BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor? - Sayfa 4

Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL

Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL

Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL

Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL

Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL

Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL

Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

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