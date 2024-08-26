BİM 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e cuma günü hangi ürünler geliyor?
BİM market Ağustos ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 30 Ağustos 2024 cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Ağustos onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 30 Ağustos hangi ürünlerde indirim var? 30 Ağustos BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 30 Ağustos 2024 cuma indirimleri...
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.975 TL
Kumtel Beyaz Cam Üstü Ocak 2.075 TL
Kumtel Mini Fırın 1.275 TL
Kumtel Elektrikli Tekli Ocak 499 TL
HP FA0008NT Gaming Laptop 27.975 TL
LG 55' UHD Smart Tv 19.490 TL
LG 50' Ultra HD Smart Tv 16.975 TL
PS4 Slim 500GB Oyun Konsolu 11.975 TL
HP 58144804A Tanklı Yazıcı 5.775 TL
Blaupunkt Toast Master Tost Makinesi 1.875 TL
Blaupunkt Bw100 Çelik Çay Makinesi 1.475 TL
IMEX Akıllı Saat 995 TL
Ultralight Termos 690 TL
Kalp Ledli Masa Lambası 275 TL
Kumtel Usb Mini Fan 179 TL
Polosmart Tablet ve Telefon Standı 85 TL
Metal Çalışma Masası 120'lik 1.275 TL
Metalli Düz Kitaplık 875 TL
Çalışma Masası 729 TL
Tefal Krep Tavası 459 TL
Amboss Kalpli Baton Kek Kalıbı 349 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 189 TL
LAV Rimli Desenli Meşrubat Bardağı 3'lü 169 TL
LAV Rimli Desenli Su Bardağı 3'lü 159 TL
LAV Rimli Desenli Sürahi LAV 1200 cc 99 TL
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 2'li 129 TL
Paşabahçe Semaver Çay Bardağı 3'lü 79 TL
Çikolata Desenli Saklama Kabı 3'lü 59 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 29,50 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 1,7 Litre 17,50 TL
Çift Renkli Çizgili Kase 0,4 Litre 8,50 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 379 TL
Çift Kişilik Baskılı Pike 279 TL
Tek Kişilik Baskılı Pike 235 TL
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 169 TL
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 119 TL
Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL
Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 179 TL
Yastık Kılıfı 2'li 59 TL