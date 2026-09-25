BİM 30 EYLÜL ÇARŞAMBA AKTÜEL KATALOĞU YAYINLANDI! BİM'E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 30 EYLÜL-6 EKİM)
BİM market eylül ve ekim aylarında da indirimlerine devam ediyor. BİM market 30 Eylül-6 Ekim 2026 indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Eylül Çarşamba günü birçok indirimli ürün raflarda yerlerini alacak. BİM'de hangi ürünlerde indirim var? Bugün BİM markete hangi ürünler gelecek? İşte BİM market 30 Eylül-3 Ekim aktüel ürünler indirimleri...
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