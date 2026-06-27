BİM 30 Haziran Salı günü ezber bozuyor: Gıda ürünlerinde dev indirimler başlıyor!
BİM 30 Haziran Salı günü ezber bozuyor: Gıda ürünlerinde dev indirimler başlıyor!
BİM, 30 Haziran Salı günü başlayacak yeni aktüel kataloğuyla gıda ve temel tüketim ürünlerinde dev bir indirim kampanyasını devreye alıyor. Geniş kitlelerin haftalık mutfak alışverişi bütçesine doğrudan katkı sunmayı hedefleyen bu hamle, enflasyonist baskılara karşı hanehalkı harcama dengelerini tabandan destekleyen güçlü bir perakende stratejisi olarak öne çıkıyor. Mutfak maliyetlerinin arttığı bu dönemde, zincir marketlerin fiyat sabitleme ve indirim politikaları tüketiciye derin bir nefes aldırıyor.
SULTAN DANA KANGAL SUCUK 500 G
Fiyat: 319 TL
1 | 78
2 | 78
3 | 78
4 | 78
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