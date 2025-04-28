BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu!
BİM market 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Nisan 2025 Çarşamba indirimleri...
Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL
Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL
Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL
Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL
Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL
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