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  4. BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu!

BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu!

BİM market 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Nisan onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 30 Nisan 2025 Çarşamba indirimleri...

BİM 30 Nisan 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 30 Nisan aktüel ürünler kataloğu! - Sayfa 1

Bamboo Plus Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak 2.290 TL

Flexi Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak 3.750 TL

Multi Comfort Visco Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak 6.290 TL

Smart Sünger Tek Kişilik Yatak 1.590 TL

Voyage Kuştüyü Süngerli Tek Kişilik Yatak 2.190 TL

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