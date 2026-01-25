  1. Ekonomim
  4. BİM 30 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos geliyor!

BİM market ocak ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 23 Ocak 2026 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 30 Ocak‘ta onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 30 Ocak 2026 Cuma indirimleri…

SENNA 50 İNÇ FRAMELESS ULTRA HD QLED GOOGLE TV 50UQ9500F

Fiyat: 14,490 TL

 KUMTEL DÖKÜM IZGARALI CAM SET ÜSTÜ OCAK SİYAH

Fiyat: 2,990 TL

