  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor!

BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor!

BİM market ekim ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 31 Ekim’de onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Cuma günü hangi ürünlerde indirim var? Cuma günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM 31 Ekim 2025 Cuma indirimleri...

BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor! - Sayfa 1

LG 55 İNÇ 4K HDR10 NANOCELL TV 55NANO80A6B

Fiyat: 32,900 TL

1 | 119
BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor! - Sayfa 2
2 | 119
BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor! - Sayfa 3
3 | 119
BİM 31 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu! BİM’e bugün Elektrikli Çocuk Scooter’ı geliyor! - Sayfa 4
4 | 119