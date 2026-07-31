BİM 31 Temmuz-6 Ağustos aktüel ürünler kataloğu: Her evin ihtiyacı Tefal Ürünleri bugün BİM'de!
Yemek yapmayı büyük bir keyfe dönüştüren ve üstün malzeme kalitesiyle nesiller boyu mutfakların başköşesinde yer alan Tefal ürünleri, yapışmaz yüzey teknolojisi ve dayanıklı tasarımlarıyla her tarifte profesyonel sonuçlar veriyor. Hem zamandan hem de harcanan emekten tasarruf sağlayan bu güvenilir yardımcılar, lezzetli sofralar hazırlamanın en pratik yolunu sunuyor. Dünya markası Tefal ürünleri, 31 Temmuz Cuma ile 6 Ağustos Perşembe tarihleri arasında kaçırılmayacak indirimli fiyat avantajlarıyla BİM raflarında sizleri bekliyor.
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