BİM 4-10 Ağustos Salı gıda indirimleri başlıyor: Mutfak masrafları yarı yarıya düşüyor!
BİM 4-10 Ağustos aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Kahvaltıların vazgeçilmezi doğal baldan yemeklere lezzet katan zeytinyağına, sofraların bereketi pirinç ve bulgur çeşitlerinden en kaliteli bakliyat ile salçalara, keyifli anlarınıza eşlik edecek nefis atıştırmalıklardan serinletici içeceklere kadar mutfağınızın tüm temel ihtiyaçlarını en cazip fiyatlarla buluşturan bu dev kampanya, ev bütçenize muhteşem bir nefes aldırıyor. 4 Ağustos Salı gününden itibaren BİM mağazalarında sizleri bekliyor.
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