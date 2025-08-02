BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?
BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?
BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…
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