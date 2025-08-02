  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Aktüel
  4. BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor?

BİM markette indirimler sürüyor. BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı gününden itibaren indirimli birçok ürün raflarda yerini alacak. Peki, BİM markette 5 Ağustos 2025 Salı günü hangi ürünlerde indirim var? 5 Ağustos 2025 Salı günü BİM markete hangi ürünler geliyor? BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 5 Ağustos 2025 Salı aktüel ürünler kataloğu…

BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 1

FİDE TON BALIĞI ZEYTİNYAĞLI 3X80 G

Fiyat: 99 TL

SÖKE UN ÇEŞİTLERİ 1 KG

Fiyat: 27,50 TL

1 | 3
BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 2

NESTLE PURE LIFE SU 12X0,5 L

Fiyat: 49 TL

LİMY AROMALI İÇECEK ÇEŞİTLERİ 3 L

Fiyat: 39,50 TL

2 | 3
BİM 5 Ağustos Salı Haftanın Önerileri Kataloğu yayımlandı! Bim’e hangi ürünler geliyor? - Sayfa 3

DURU KATI SABUN 1000 G

Fiyat: 99 TL

URBANCARE DUŞ JELİ 500 ML

Fiyat: 69 TL

3 | 3
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 2 Ağustos 2025 Cumartesi TV yayın akışı
2 Ağustos 2025 Cumartesi altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
2 Ağustos 2025 Cumartesi çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
Kadife Kelepçe dizisine Emre Bey dahil oldu! Emre Bey kimdir?
Kadife Kelepçe dizisine Emre Bey dahil oldu! Emre Bey kimdir?
Dünyanın en iyi savaş uçağı seçildi. Türkiye’nin de envanterinde var
Dünyanın en iyi savaş uçağı seçildi. Türkiye’nin de envanterinde var