BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)
BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 6-12 Mayıs 2025 tarihinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 6-12 Mayıs 2025 tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Mayıs 2025 tarihinde BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…
EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG
Fiyat: 240 TL
ÖZDE BUĞDAY UNU 5 KG
Fiyat: 81 TL
SABAN KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG
Fiyat: 97,50 TL
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SABAN NOHUT 2,5 KG
Fiyat: 125 TL
SABAN BULGUR ÇEŞİTLERİ (KÖFTELİK/PİLAVLIK)
Fiyat: 54,75 TL
PASTAVILLA LAZANYA 500 GR
Fiyat: 84,50 TL
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OBA MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 GR (KALEM/FİYONK)
Fiyat: 11,25 TL
TAMEK DOMATES SALÇASI 1500 GR
Fiyat: 77,50 TL
CEM KIRMIZI BİBER DOLGULU YEŞİL ZEYTİN 1000 GR
Fiyat: 139 TL
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