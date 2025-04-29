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  4. BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU)

BİM’de indirimler sürüyor. BİM’de 6-12 Mayıs 2025 tarihinde indirimli birçok ürün raflarda yerini alıyor. Peki, BİM'de 6-12 Mayıs 2025 tarihinde hangi ürünlerde indirim var? 6-12 Mayıs 2025 tarihinde BİM’e hangi ürünler geliyor? BİM 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. İşte, BİM 6-12 Mayıs 2025 aktüel ürünler indirimli fiyatlar…

BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 1

EFSANE OSMANCIK PİRİNÇ 5 KG

Fiyat: 240 TL

ÖZDE BUĞDAY UNU 5 KG

Fiyat: 81 TL

 SABAN KIRMIZI MERCİMEK 2,5 KG

 Fiyat: 97,50 TL

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BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 2

SABAN NOHUT 2,5 KG

Fiyat: 125 TL

SABAN BULGUR ÇEŞİTLERİ (KÖFTELİK/PİLAVLIK)

 Fiyat: 54,75 TL

PASTAVILLA LAZANYA 500 GR

 Fiyat: 84,50 TL

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BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 3

OBA MAKARNA ÇEŞİTLERİ 500 GR (KALEM/FİYONK)


Fiyat: 11,25 TL

 TAMEK DOMATES SALÇASI 1500 GR

Fiyat: 77,50 TL

 CEM KIRMIZI BİBER DOLGULU YEŞİL ZEYTİN 1000 GR

Fiyat: 139 TL

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BİM 6-12 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! (BİM 6-12 NİSAN 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU) - Sayfa 4

TAT DOĞRANMIŞ DOMATES 400 GR


Fiyat: 15 TL

TAT AYVA REÇELİ 380 GR

Fiyat: 29,50 TL

TAT ÇİLEK REÇELİ 380 GR

Fiyat: 34,50 TL

HÜNNAP KEÇİ BOYNUZU ÖZÜ 470 GR

Fiyat: 79,50 TL

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