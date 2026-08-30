BİM 6 EYLÜL PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 6-12 EYLÜL)
BİM 6-12 Eylül 2026 aktüel kataloğuyla evini teknolojik yeniliklerle donatmak isteyenlere harika bir haber geldi! Pazar gününden itibaren raflarda yerini alacak olan son teknoloji akıllı televizyonlar, yüksek ses performanslı kulaklıklar ve günlük hayatı pratikleştiren küçük ev aletleri bütçe dostu fiyatlarla satışa sunuluyor. Sınırlı stoklarla gelecek bu kaçırılmayacak teknoloji ve konfor fırsatlarını herkesten önce inceleyin, pazar sabahına hazırlıksız yakalanmayın!
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