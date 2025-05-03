BİM 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler kataloğu! BİM'e 7 Mayıs Çift Hazneli Fritöz geliyor!
BİM market 7 Mayıs 2025 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 7 Mayıs onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de Çarşamba günü hangi ürünlerde indirim var? Çarşamba günü BİM markete hangi ürünler geliyor? İşte BİM market 7 Mayıs 2025 Çarşamba indirimleri...
KUMTEL Çift Kapılı Buzdolabı Dfrost 204 L 11.990,00 TL
Benzinli Jenaratör 9.990,00 TL
KUMTEL Çift Hazneli Fritöz 11 L 5.250,00 TL
KUMTEL Deposuz Su Artma Cihazı 5.250,00 TL
32 İnç IPS ve SRGB QHD Monitör 7.990,00 TL
27 İnç IPS FHD Monitör 4.990,00 TL
24 inç IPS FHD Monitör 3.990,00 TL
Tam Otomatik Kahve Makinesi 17.990,00 TL
Ayaklı Pota 6.490,00 TL
Hazerfan 6 Kapak 2 Çekmeceli Gardırop 7.750,00 TL
Divan Kahve Köşesi 7.450,00 TL
Danilo Çekmeceli Makyaj Masası 4.490,00 TL