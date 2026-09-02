BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL)
Haftalık ev ihtiyaçlarını listeleyip en uygun fiyatı kovalayanlar için BİM 8-14 Eylül indirim takvimi belli oldu. Mutfak dolabını dolduracak temel yiyecek maddeleri, yüksek fiyatlı büyük boy deterjan paketleri ve günlük kişisel bakım malzemeleri avantajlı koşullarla raflara taşınıyor. BİM 8-14 Eylül fırsatları tükenmeden sepetinizi hazırlayın.
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