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  4. BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL)

BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL)

Haftalık ev ihtiyaçlarını listeleyip en uygun fiyatı kovalayanlar için BİM 8-14 Eylül indirim takvimi belli oldu. Mutfak dolabını dolduracak temel yiyecek maddeleri, yüksek fiyatlı büyük boy deterjan paketleri ve günlük kişisel bakım malzemeleri avantajlı koşullarla raflara taşınıyor. BİM 8-14 Eylül fırsatları tükenmeden sepetinizi hazırlayın.

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BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 1

EMİN DANA KANGAL SUCUK 500 G

Fiyat: 299 TL

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BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 2
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BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 3

PAŞALI DANA KIYMA 1000 G

Fiyat: 649 TL

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BİM 8 EYLÜL AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER! (BİM 8-14 EYLÜL) - Sayfa 4
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