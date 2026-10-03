BİM 9 EKİM'DE ORTALIĞI YIKACAK! İŞTE FİYAT FİYAT LİSTE (BİM 9-15 EKİM)
BİM 9 Ekim Cuma aktüel kataloğu belli oldu. Bu hafta özellikle çeyizciler ve örgü sevenler bayram edecek. Ören Bayan Kitty Baby ve Magic Baby 3'lü yumaklar ile kadife 2'li yumak 159 TL'den satışta olacak. Mutfağa şıklık katacak Akasya ayaklı sunumluk 279 TL, ahşap sepet çeşitleri 189 TL'den geliyor. Ayrıca küçük boy valiz 999 TL, orta boy 1.199 TL ve büyük boy 1.399 TL'den raflarda olacak. Mini ütü masası, kızartma tenceresi ve tekerlekli dolap da bu hafta BİM'de.
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