BİM 9 Temmuz 2024 salı indirimli ürünler kataloğu yayımlandı! BİM'e 9 Temmuz hangi ürünler geliyor?
BİM market Temmuz ayı indirimlerine devam ediyor. BİM market 9 Temmuz 2024 salı indirimli ürünler fiyat listesini sizler için hazırladık. BİM markette 9 Temmuz yoğurttan, aşurelik malzemelere, dondurmadan, takılara, içeceklerden, dondurulmuş gıdalara onlarca indirimli ürün raflarda yerlerini alıyor. BİM'de 9 Temmuz hangi ürünlerde indirim var? İşte BİM market 9 Temmuz 2024 salı indirimleri...
Aşurelik Buğday 19,50 TL
Aşurelik Kuru Meyve Karışımı 65 TL
Aşure 39,75 TL
Hazır Aşure 29,50 TL
Kırık Ceviz İçi 139 TL
Antep Fıstıklı Fitil Lokum 59,50 TL
Lokumu Kuru İncir 59,50 TL
Soyunma Çiğ Badem 31,50 TL
Aşurelik Çiğ 39,50 TL
Kıyılmış Fındık 39,50 TL
Haşlanmış Nohut Konservesi 29,50 TL
Kuru Kayısı 69,50 TL
Haşlanmış Fasulye Konservesi 29,50 TL
Tam Hindistan Cevizi 16 TL
Limon Tuzu 16 TL
Kabuk Tarçın 19,50 TL
Kuş Üzümü 17 TL
Karanfil 16 TL
Dolmalık Fıstığı 29,50 TL
Kapaklı Aşure Kabı 19,50 TL
Desenli Aşure Kase 39,50 TL
Alüminyum Kase 21,50 TL
Tuvalet Kağıdı 165 TL
Kağıt Havlu 149,50 TL
Sıvı Sabun Komili 4000 Ml 64,50 TL
Islak Havlu Üçlü 19,50 TL
Katı Sabun Zeytinyağlı İlk Hasat 79 TL
Yüz Bakım Serumu 67,50 TL
Yüz Bakım Kremi 59 TL
Misaller Water 59 TL
Selülit Giderici Jel 199 TL
Vücut Peelingi 145 TL
Parfüm 99 TL
Ruj 89 TL
Vücut Spreyi 62,50 TL
Bambu Çubuklu Oda Kokusu 79,50 TL
Hukuk Kesesi 19,50 TL
Anahtarlık 59 TL
Kırlent Kılıfı 195 TL
Led Işık Zincire 99 TL
Flash Hasarı 119 TL
İstiridye Kabuğu Masa Lambası 399 TL
Deniz Kabuklu Mum 99,75 TL
Ahşap Dekor 139 TL
Makyaj Süngeri 39,50 TL
Makyaj Çantası 175 TL
Sedefli Mandal Toka 109 TL
Temalı Sedefli Mandal Toka 75 TL
Yaprak Boncuk Bileklik 29 TL
Yaprak Boncuk Kolye 43,50 TL
Deniz Yıldızı Yan Toka 39,50 TL
Deniz Yıldızlı Toka Seti 75 TL
Makyaj Fırçası Ve Sünger Seti 199 TL
Metal Mandal Toka 39,50 TL
Metal Mandal Toka Mini 29,50 TL
Sek Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg 149 TL
Süzme Yoğurt 400g 39,50 TL
Yarım Yağlı Toz Peyniri Aknaz 150g 249 TL
Tereyağı Özgürlü 1 Kg 289,50 TL
%1,2 Yağlı Ayran Dost 2l 42,50 TL
Ayran İçim 200 Ml 5,50 TL
Aronya Ve Karadutlu Kefir İçin 250 Ml 18,50 TL
Basma Tip Pirinç Lezzeti Efsane 2,5 Kg 132,50 TL
Mısır Konservesi Tada 400 G 26,50 TL
Beyaz Sirke Türk Tarım 2l 27,50 TL
Parmak Patates 75 TL
Çilek Sade Top Top Akdo 500 G 99 TL
Kakao Ve Sade Akdo 680 L 89,50 TL
Şeftali Kidy 600 Ml 5 TL
Mantı Süper Fresh 1 Kg 99 TL