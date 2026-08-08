BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var.
Türkiye’de ve bazıları yurt dışında da olmak üzere binlerce mağazasıyla hizmet veren Bim, A101 ve Şok Market’in çalışanlarının ne kadar maaş kazandığı merak ediliyor.
Türkiye’deki ulusal zincir market sektöründe çalışan personellerin 2026 yılı maaş skalaları netleşti.
Saha operasyonlarında görev yapan kasiyer ve reyon görevlilerinin aylık kazançları ortalama 30 bin ila 38 bin lira seviyesinde seyrederken, mağaza sorumlusu ve bölge müdürlerinin gelirleri primlerle birlikte 100 bin lirayı aşıyor.
Genel merkez birimlerinde çalışan uzman ve yöneticilerin maaşları ise kıdem ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.