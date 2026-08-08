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  4. BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var.

BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var.

Türkiye’de ve bazıları yurt dışında da olmak üzere binlerce mağazasıyla hizmet veren Bim, A101 ve Şok Market’in çalışanlarının ne kadar maaş kazandığı merak ediliyor.

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BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var. - Sayfa 1

Türkiye’deki ulusal zincir market sektöründe çalışan personellerin 2026 yılı maaş skalaları netleşti.

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BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var. - Sayfa 2

Saha operasyonlarında görev yapan kasiyer ve reyon görevlilerinin aylık kazançları ortalama 30 bin ila 38 bin lira seviyesinde seyrederken, mağaza sorumlusu ve bölge müdürlerinin gelirleri primlerle birlikte 100 bin lirayı aşıyor.

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BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var. - Sayfa 3

Genel merkez birimlerinde çalışan uzman ve yöneticilerin maaşları ise kıdem ve pozisyona göre değişkenlik gösteriyor.

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BİM, A101, ŞOK sadece haftalık ürünlerle öne çıkmıyor. Personel arasında 170.000 TL maaş farkı var. - Sayfa 4

ÇALIŞANLAR ARASINDA 170.000 TL MAAŞ FARKI!

İnsan kaynakları alanında hizmet veren kurumların internet sitelerinde yer alan bilgiye göre 3 harfli mağazaların çalışanlarının ortalama maaşları:

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