BİM AKTÜEL KATALOĞU EZBER BOZAN FIRSATLARLA GELDİ! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (BİM 29 AĞUSTOS-2 EYLÜL)
BİM 29 Ağustos-2 Eylül 2026 aktüel kataloğuyla mutfak masraflarını düşürecek dev gıda indirimi başladı! Ev ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu yeni kampanyada; onlarca temel ihtiyaç maddesi avantajlı fiyatlarla raflara taşındı. Sınırlı stoklarla salı akşamına kadar devam edecek bu gerçek indirim fırsatını kaçırmamak için listenizi hazırlayıp en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!
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