BİM AKTÜEL KATALOĞU EZBER BOZAN FIRSATLARLA GELİYOR! İŞTE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (BİM 20-26 EKİM)
BİM 20-26 Ekim 2026 aktüel kataloğuyla mutfak masraflarını düşürecek dev gıda indirimi başlıyor! Ev ekonomisine büyük katkı sağlayacak bu yeni kampanyada; gıda ürünleri avantajlı fiyatlarla raflara taşınıyor. Sınırlı stoklarla 26 Ekim’e kadar sürecek indirim fırsatını kaçırmamak için listenizi hazırlayıp 20 Ekim Salı sabahı en yakın BİM mağazasına uğramayı unutmayın!
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