BİM AKTÜEL KATALOĞU FIRSATLARI: BİM’E 27 EYLÜL’DE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
BİM mağazalarında 27 Eylül - 3 Ekim tarihleri arasında evinizin çehresini değiştirecek ve hayatınızı kolaylaştıracak tüm eksikler tek bir broşürde toplandı. Mutfaklar için ankastre setler ve tam otomatik espresso makinelerinden, temizliği pratikleştiren süpürgeler ile tost makinelerine kadar her şey bu hafta raflarda yerini alıyor. Üstelik salonunuza çağ atlatacak televizyonlar ve çocukları sevindirecek rengarenk oyuncak çeşitleri de bütçe dostu seçeneklerle sunuluyor. Alışveriş planı yapmadan önce reyon reyon incelemeniz gereken tüm detaylar haberimizde...
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