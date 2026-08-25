BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA ÇARŞAMBA DEPREMİ: STOKLAR DAKİKALAR İÇİNDE TÜKENECEK! (26 AĞUSTOS-1 EYLÜL)
BİM rafları daha önce böyle bir kampanya görmedi! 26 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak dev katalogda, ev konforunu zirveye taşıyacak akıllı cam temizleme robotu ve Keysmart markalı lüks beyaz eşya modelleri şok fiyatlarla yer alıyor. Evinizi baştan aşağı yenileyecek bu sınırlı stoklu beyaz eşya fırsatları kapış kapış gidecek. Alarmları kurun, bu Çarşamba fırsatını kaçıran pişman olur!
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