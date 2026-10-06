BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA DEV FIRSAT: BU REYONLAR SALI SABAHI KAPIŞILIR! (BİM 13-19 EKİM)
BİM 13-19 Ekim aktüel ürünler kataloğu ile raflar adeta yenileniyor! Yeni haftanın kampanyasında ev ekonomisini rahatlatacak temel gıdadan temizlik malzemelerine, mutfak gereçlerinden sürpriz fırsat ürünlerine kadar geniş bir yelpaze yer alıyor. Kampanya süresi sınırlı olan bu indirimleri kaçırmak istemeyenler şimdiden listelerini hazırlıyor. İşte yeni haftanın merak edilen detayları...
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