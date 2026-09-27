BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA DEV FIRSAT: BU REYONLAR SALI SABAHI KAPIŞILIR! (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
BİM 29 Eylül-5 Ekim tarihli yeni aktüel ürünler kataloğu haftanın ilk günlerinde alışveriş tutkunlarının beğenisine sunuldu. Her hafta yayınlanan broşürlerde bu hafta ev idaresinde en çok aranan temel ihtiyaç grupları cazip fırsatlarla listeleniyor. Peki, bu Salı raflarda başka hangi sürpriz indirimler ve avantajlar yer alacak? İşte, merakla beklenen BİM aktüel kataloğunun tüm ayrıntıları ve fiyat listesi...
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