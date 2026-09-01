BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA ETİKETLER DEĞİŞTİ! YENİ HAFTADA BU FİYATLARI GÖREN İNANAMADI (BİM 4-10 EYLÜL)
Ucuz alışverişin kapılarını aralamak isteyenler için BİM raflarındaki tüm etiketler yeniden şekilleniyor! En çok ihtiyaç duyulan ürün gruplarında yapılan dev indirimler, ev bütçesini korumak isteyenlerin yüzünü güldürecek. 4-10 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak bu yeni kampanyada, fiyatların bu denli düşeceğini kimse tahmin etmiyordu. İhtiyaç listesini hazırlayanların erkenden kapıda olacağı bu dev indirim günlerini kaçırmamak için acele edin!
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