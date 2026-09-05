BİM AKTÜEL KATALOĞUNDA MUTFAKLARI SALLAYACAK KAMPANYA: TEFAL ÜRÜNLERİ GELİYOR! (BİM 11-17 EYLÜL)
BİM tüketicilerin merakla beklediği yeni aktüel ürünler kataloğunu paylaştı. Kampanya kapsamında 11-17 Eylül tarihleri arasında dünyaca ünlü Tefal markasının kaliteli mutfak ürünleri avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Yeni broşürde Tefal tava, tencere, sahan ve bıçak çeşitleri gibi her evin ihtiyacı olan temel gereçler öne çıkıyor. İşte kalitesiyle dikkat çeken mutfak ekipmanlarının yer aldığı yeni haftanın kaçırılmayacak tüm indirim detayları…
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