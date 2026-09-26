BİM AKTÜEL LİSTESİ DUYURULDU: İŞTE CEPLERİ RAHATLATACAK DEV İNDİRİM LİSTESİ! (BİM 29 EYLÜL-5 EKİM)
Haftanın en çok araştırılan konuları arasında yer alan yeni BİM broşürü nihayet raflardaki yerini almaya hazır hale geldi. Alışveriş planlarını erkenden şekillendirmek isteyenler için hazırlanan listede, temizlikten mutfağa kadar pek çok kategoride bütçe dostu seçenek öne çıkıyor. 29 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında geçerli olacak dev kampanyada hangi ürün ne ne kadar? İşte BİM 29 Eylül-5 Ekim aktüel ürünler fiyat listesi...
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