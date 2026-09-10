BİM AKTÜEL ÜRÜNLER! HAFTANIN ÖNERİLERİ KATALOĞU YAYINLANDI | BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER (BİM 15-21 EYLÜL)
BİM’in 15-21 Eylül haftasına özel kampanyasında gıda ürünleri öne çıkıyor. Günlük alışverişini marketlerden yapan tüketiciler, indirimli fiyatlarla satışa sunulacak ürünleri yakından takip ediyor. Farklı gıda kategorilerinden seçeneklerin yer aldığı kampanya, bütçesini korumak isteyen vatandaşların ilgisini çekiyor. Yeni haftada BİM mağazalarına gidecek olanlar hangi ürünlerin indirime girdiğini ve kampanyalı fiyatların ne kadar olduğunu araştırırken, öne çıkan ürünler de belli oldu. İşte BİM 15-32 Eylül aktüel ürünler ve indirimli fiyatları…
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