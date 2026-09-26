BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 27 EYLÜL’DE SATIŞTA! BİM'E NELER GELİYOR? (BİM 27 EYLÜL-3 EKİM)
Yeni haftada bütçesini yormadan evinin eksiklerini tamamlamak isteyenlerin beklediği o büyük duyuru nihayet geldi. BİM mağazalarında 27 Eylül - 3 Ekim günlerinde geçerli olacak yeni kampanyada, izleme keyfinizi katlayacak televizyon modelleri ve günlük işleri saniyeler içinde bitiren küçük ev aletleri dikkat çekiyor. Çocukların dünyasını renklendirecek eğlenceli ve eğitici oyuncakların da geniş yer bulduğu bu yelpazede hangi ürünün ne kadara geleceğini merak ediyorsanız, tüm detaylar haberimizde!
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