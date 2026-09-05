BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: 9 EYLÜL’DE BİM’E HANGİ ÜRÜNLER GELECEK? (BİM 9-15 EYLÜL)
Haftalık ev ve yaşam alanı ihtiyaçlarını planlayan tüketiciler için BİM 9-15 Eylül indirim listesi erkenden gün yüzüne çıktı. Yeni haftada satışa sunulacak olan buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi gibi dev beyaz eşyaların yanı sıra yatak odanızı tamamlayacak yatak, şifonyer ve komodin modelleri piyasa koşullarına göre uygun fiyat alternatifleriyle geliyor. Sınırlı sayıda mağazalara dağıtılacak BİM 9-15 Eylül ürünlerini kaçırmayın.
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