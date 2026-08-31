BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU BELLİ OLDU: BU FİYATLARI GÖRENLER MAĞAZAYA KOŞACAK! (BİM 4-10 EYLÜL)
Alışveriş tutkunlarının gözü kulağı BİM’in atacağı yeni indirim adımındaydı ve beklenen haber nihayet geldi! Yeni haftanın aktüel ürünler listesi resmi olarak duyuruldu. 4-10 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak katalogda yer alan fiyat etiketlerini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor. Ekonomik alışverişin adresi olan mağazada başlayacak büyük fırsat günleri, bütçesini düşünen her vatandaşın yüzünü güldürecek. Bu avantajlı fiyat listesini incelemeden sakın plan yapmayın!
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