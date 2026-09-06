BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU: İNDİRİMLİ ÜRÜNLERİN FİYATLARI TEK TEK AÇIKLANDI! (BİM 8-14 EYLÜL)
8-14 Eylül tarihleri arasında ev ekonomisinin iki büyük ana kalemi olan mutfak ve temizlik harcamalarında ortak bir indirim dönemi başlıyor. Her evin sürekli tükettiği sıvı yağ, bakliyat ve temel gıda maddelerinin yanı sıra çamaşır ve bulaşık deterjanı gibi yüksek bütçeli temizlik ürünleri de avantajlı etiketlerle raflara geliyor. Cebinizi yormadan tüm ev eksiklerini tek seferde kapatmak için BİM 8-14 Eylül listesini şimdiden hazırlayın.
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