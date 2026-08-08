BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: FİYATLARI GÖREN ŞOK OLACAK! (BİM 12-18 AĞUSTOS/KEŞFET İÇİN)
Evinde dev değişim yapmak isteyenler ekran başına! Kalitesiyle göz kamaştıran en lüks beyaz eşyalar, hayatınızı kolaylaştıracak teknolojik mucizeler ve evinizin havasını değiştirecek konforlu mobilyalar bu hafta BİM’e geliyor! Mağazalarda izdiham yaratacak bu fiyatları görenler gözlerine inanamayacak. Büyük bütçe tasarrufu yaptıracak bu fırsatı kaçıran çok pişman olur! Stoklar sınırlı, acele eden kapar!
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