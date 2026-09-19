BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! RAFLARA HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 25 EYLÜL-1 EKİM)
Yeni haftanın resmi listesiyle birlikte ev ihtiyaçları raflara çıkıyor. Gıda ve deterjan dışı grupta bu hafta pratik mutfak gereçleri başı çekiyor. Çeşitli pastacılık ürünleri, Paşabahçe şık cam setleri ve kahve yanı bardakları mutfak tezgahlarında yerini alacak. El emeği işlerle uğraşanlar içinse Ören Bayan dikiş ve punch iğne setleri, dikiş makasları ve rengarenk şiş çeşitleri geliyor. Ev tekstilinde ise Brillant dijital halılar ve kışlık giyim ürünleri dikkat çekiyor.
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EMSAN İSTANBUL PORSELEN LALE MODEL KAHVE FİNCAN TAKIMI 6 KİŞİLİK 12 PARÇA (90 CC)
Fiyat: 999 TL
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