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BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası!

BİM aktüel ürünler için 10 Ocak kataloğu paylaşıldı. Elektrikli ısıtıcıdan televizyona pek çok ürün raflarda yerini aldı.

BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası! - Sayfa 1

BİM’in merakla beklenen 10 Ocak aktüel kataloğu paylaşıldı. Her hafta uygun fiyata yüzlerce ürün satışa sunulurken, 10 Ocak itibaren yepyeni ürünler raflarda yerini almaya başladı.

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BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası! - Sayfa 2

Elektrikli ısıtıcı, Google TV, ankastre set, tost makinesi ve birbirinden farklı yepyeni ürünler 10 Ocak itibariyle satışa sunulmaya başladı.

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BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası! - Sayfa 3

BIM 10 OCAK’TA NELER VAR

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı:349 TL

Inox Grill Tost Makinesi: 1.575 TL

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8.650 TL

Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV:11.490 TL

Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14.490 TL

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BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası! - Sayfa 4

Balıkçı Makası : 49 TL

Olta Ucu Işığı: 65 TL

Balık Kavrama Aparatı: 69 TL

Balıkçı Pense: 129 TL

Olta Misinası ~200 m: 129 TL

Balıkçı Çizme: 299 TL

Balıkçı Çanta ~ 51x27x26: 349 TL

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