BİM aküel 10 Ocak kataloğu: Bu hafta yepyeni ürünler var; Google TV, ısıtıcı ve dahası!
BİM aktüel ürünler için 10 Ocak kataloğu paylaşıldı. Elektrikli ısıtıcıdan televizyona pek çok ürün raflarda yerini aldı.
BİM’in merakla beklenen 10 Ocak aktüel kataloğu paylaşıldı. Her hafta uygun fiyata yüzlerce ürün satışa sunulurken, 10 Ocak itibaren yepyeni ürünler raflarda yerini almaya başladı.
Elektrikli ısıtıcı, Google TV, ankastre set, tost makinesi ve birbirinden farklı yepyeni ürünler 10 Ocak itibariyle satışa sunulmaya başladı.
BIM 10 OCAK’TA NELER VAR
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı:349 TL
Inox Grill Tost Makinesi: 1.575 TL
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 8.650 TL
Dijitsu 50 İnç Ultra HD Google TV:11.490 TL
Dijitsu 58 İnç Ultra HD Google TV: 14.490 TL