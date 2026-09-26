BİM BROŞÜR LİSTESİ! BİM'DE BU HAFTA ÇARŞAMBA NELER VAR? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER (BİM 30 EYLÜL-6 EKİM)
BİM 30 Eylül - 6 Ekim aktüel ürünler kataloğu, bu hafta ev ihtiyaçlarından evcil hayvan bakımına kadar geniş bir yelpazede dev fırsatlar sunuyor. Sınırlı sayıda gelecek ürünler arasında özellikle evcil hayvan arabaları, mutfak şefleri, ızgara ve tost makineleri gibi küçük ev aletleri dikkat çekiyor. Kış sezonu yaklaşırken yatak, yastık ve yorgan çeşitlerindeki tekstil fırsatları ile mutfakların vazgeçilmezi profesyonel bıçak setleri de raflardaki yerini alacak. Büyük ilgi görmesi beklenen bu avantajlı alışveriş dönemi, 30 Eylül sabahı itibarıyla tüm BİM mağazalarında başlıyor.
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