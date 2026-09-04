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BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL)

BİM 4-7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerle paylaştı. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde et ve peynir çeşitleri, yumurta, çay, ayran ve dondurma çeşitleri gibi temel gıda malzemeleri öne çıkıyor. Ayrıca geniş bir içecek yelpazesinin ve çok sayıda ev ihtiyacının yer aldığı broşür, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. İşte 4-7 Eylül BİM aktüel kataloğunda yer alan avantajlı ürünlerin tam listesi ve fiyat detayları!

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BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL) - Sayfa 1

EMİN DANA SOTE 400 G

Fiyat: 305 TL

TAZEM PİLİÇ BUT İNCİK KG

Fiyat: 169 TL

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BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL) - Sayfa 2

30’LU YUMURTA

Fiyat: 145 TL

DANA KASAP SUCUK 400 G

Fiyat: 299 TL

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BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL) - Sayfa 3

MA SANTE TİRAMİSU 600 G

Fiyat: 189 TL

DAPHNE ÇİKOLATALI PUDİNG 500 G

Fiyat: 49 TL

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BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL) - Sayfa 4

FAIR GOLD MEYVE SEPETİ DONDURMA 900 ML

Fiyat: 140 TL

FAIR GOLD KAYMAKLI DONDURMA 1000 ML

Fiyat: 120 TL

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