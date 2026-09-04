BİM BROŞÜRÜ TAM LİSTE: BİM’E BUGÜN HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 4-7 EYLÜL)
BİM 4-7 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğunu tüketicilerle paylaştı. Yeni haftanın indirimli ürünler listesinde et ve peynir çeşitleri, yumurta, çay, ayran ve dondurma çeşitleri gibi temel gıda malzemeleri öne çıkıyor. Ayrıca geniş bir içecek yelpazesinin ve çok sayıda ev ihtiyacının yer aldığı broşür, şimdiden büyük ilgi görmeye başladı. İşte 4-7 Eylül BİM aktüel kataloğunda yer alan avantajlı ürünlerin tam listesi ve fiyat detayları!
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