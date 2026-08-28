BİM BU CUMA MAHŞER YERİNE DÖNECEK! BİM’E HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR? (BİM 30 AĞUSTOS-5 EYLÜL)
BİM'de 30 Ağustos Cuma günü mağaza kapılarında adeta izdiham yaşanacak, koşan ilk ürünleri kapacak! Merakla beklenen BİM 30 Ağustos-5 Eylül yeni dönem indirim kataloğu nihayet sızdırıldı. Listede yer alan popüler ürünler o kadar büyük bir talep görüyor ki, stoklar muhtemelen kapılar açıldıktan dakikalar sonra tamamen tükenecek. Erken davranıp bütçesini kurtarmak isteyenlerin şimdiden alarm kurduğu bu dev fırsat dalgası büyük heyecan yarattı. Peki kasaları kilitleyecek o karlı listede neler var? İşte BİM 30 Ağustos-5 Eylül kataloğu!
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